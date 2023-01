Nach Dieter Thomas Hecks Tod: Seine Frau ist gestorben

Ragnhild Heck ist jetzt mit ihrem geliebten Mann vereint. Dieter Thomas Heck (✝80) verstarb im Jahr 2018 an den Leiden einer Lungenkrankheit. Nach dem Tod des Moderators lebte seine Frau zunächst in Spanien, doch im Sommer vergangenen Jahres soll sie nach Deutschland zurückgekehrt sein. Berichten zufolge soll die Partnerin des Schlagersängers anschließend in einem Seniorenheim gelebt haben. Jetzt ist Ragnhild verstorben.

Wie Bild erfahren haben will, ist Ragnhild im Alter von 79 Jahren gestorben. Dies bestätigte Dieters Sohn. Es wird berichtet, dass sich ihr Gesundheitszustand in der vergangenen Zeit verschlechtert haben soll. Ragnhild soll im Rollstuhl gesessen haben und schwächer und vergesslicher geworden sein. Weitere Informationen sind bisher nicht bekannt.

Dieter und seine Ragnhild waren von 1976 bis zu seinem Tod im Jahr 2018 verheiratet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter. Wie Bild berichtet, war Ragnhild 2007 an Brustkrebs erkrankt – Dieter soll seiner Partnerin in dieser schweren Zeit zur Seite gestanden haben.

Getty Images Ragnhild und Dieter Thomas Heck bei einer Gala im Dezember 2010

Getty Images Dieter Thomas Heck und seine Frau Ragnhild im August 2008 in Berlin

Getty Images Dieter Thomas Heck und Ragnhild Heck bei der Goldenen Kamera in Berlin im Februar 2008

