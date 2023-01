Nach Hochzeit: Viviane Geppert ist zum ersten Mal schwanger!

Viviane Geppert (31) könnte nicht glücklicher sein! Im vergangenen Juli gaben sich die Moderatorin und ihr Partner vor einer traumhaften Kulisse in Italien das Jawort. Nun wagt das Paar den nächsten Schritt. Mit einem Babybauch-Bild verkündete die 31-Jährige jetzt auf Instagram ihre Schwangerschaft: "Ich denke, es ist an der Zeit, unser kleines Geheimnis mit euch zu teilen. Von 2023 bis in die Unendlichkeit." Die Stars und Fans sind außer sich vor Freude und gratulieren ihr zu ihrem Glück.

