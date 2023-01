Nächste Model-Freundin: Michael B. Jordan ist wohl verliebt!

Michael B. Jordan (35) ist angeblich wieder in festen Händen! Im Juni vergangenen Jahres wurde die Trennung des Schauspielers und des Models Lori Harvey (26) öffentlich. Die beiden sollen im Guten auseinandergegangen sein – persönlich geäußert haben sie sich dazu bislang nicht. Michael scheint inzwischen aber über das Liebes-Aus hinweg zu sein. Er soll sogar schon wieder mit dem nächsten Model liiert sein.

Wie Freunde des Black Panther-Stars gegenüber The Sun mitteilten, habe ihm die 26-jährige Amber Jepson den Kopf verdreht. "Es ist noch zu früh, aber Amber und Michael sind wirklich sehr aneinander interessiert", erzählte einer von ihnen. Ein anderer betonte: "Sie geben ein hübsches, süßes Paar ab und sind beide finanziell unabhängig. Man darf gespannt sein."

Darüber hinaus hat Michael auf ein paar von Ambers Instagram-Posts reagiert. Außerdem soll sie vergangene Woche einen Screenshot geteilt haben, auf dem zu sehen war, dass er ihre Story gelikt hat. Dazu schrieb er wohl "wifed off", was in etwa so viel wie "meine Frau" bedeutet.

Anzeige

Getty Images Michael B. Jordan bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Premiere

Anzeige

Instagram / amberjepson Amber Jepson, Model

Anzeige

Instagram / michaelbjordan Michael B. Jordan im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de