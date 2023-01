Sie altert einfach nicht: Kate Beckinsale posiert total hot!

Kate Beckinsale (49) ist immer noch ein echter Hingucker! Die Schauspielerin hatte ihren Durchbruch 2001 mit "Pearl Harbor" an der Seite von Ben Affleck (50) geschafft. Gerne präsentiert die Britin seither ihren trainierten Körper in knappen Outfits. 2009 wurde Kate sogar zur heißesten Frau der Welt gewählt. Kaum zu glauben, dass die Mama einer Tochter dieses Jahr schon 50 Jahre alt wird! Im Netz zeigte sie sich jetzt wieder einmal supersexy!

Auf Instagram teilte die 49-Jährige einige Bilder, auf welchen sie gemeinsam mit ihrer Designerin und Freundin zu sehen ist. Die Londonerin trägt auf diesen einen winzigen türkisfarbenen Pailletten-Jumpsuit und eine Plüschkatze auf ihrer Schulter. Bei den Schnappschüssen fällt besonders auf: Kate sieht lange nicht wie 50 aus!

Obwohl die "Underworld"-Darstellerin sonst für ihre glamourösen Looks bekannt ist, verwirrte sie ihre Fans in den sozialen Medien zuletzt mit einem speziellen Outfit. Sie trug ein schwarzes Puffkleid, das aufgrund des Stoffs und des Schnitts jedoch an einen Müllsack erinnerte.

Getty Images Kate Beckinsale, Mai 2001

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale im Dezember 2022

