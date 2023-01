Flächenbrand: Mandy Capristo musste aus Urlaub flüchten!

Mandy Capristo (32) hat sich ihren Urlaub sicher anders vorgestellt. Eigentlich hatte die Sängerin in Südafrika eine entspannte Zeit in der Sonne genießen wollen – doch dann passierte Schreckliches: In der Region war ein riesiger Flächenbrand ausgebrochen, vor dem sie schnellstmöglich fliehen musste! "Dieser Situation so nah zu sein, nimmt einem den Atem. Ich konnte meine Augen die ganze Nacht nicht schließen, als ich an all die Familien, Feuerwehrleute und Tiere dachte", berichtete die Monrose-Musikerin gegenüber RTL von dem dramatischen Erlebnis.

