Für Kalender: Micaela Schäfer verkleidet sich als Pop-Ikonen

Sie schlüpft in verschiedene Rollen! Micaela ist nicht nur als Reality-TV-Sternchen bekannt. Sie ist auch ein Erotikmodel und zeigt nur allzu gerne, was sie hat. In der Weihnachtszeit schlüpfte die diesjährige Promi Big Brother-Kandidatin schon in ein sexy Nikolaus-Kostüm und heizte ihren Fans damit ein. Jetzt legt sie noch einen drauf: Für ihren Kalender verwandelte sich Micaela in prominente Pop-Ikonen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie bereits einige Einblicke in die Kreation ihres Kalenders namens "World of Popstars". Als Musikerin Jennifer Lopez (53), Pop-Prinzessin Britney Spears (41), Sängerin Katy Perry (38) oder auch als Mitglied der Pussycat Dolls posierte Micaela gekonnt für die Kamera. Dabei hatte sie selbstverständlich nicht so viel an wie die genannten Stars.

In ihrem Kalender lässt die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin kaum Spielraum für Interpretation und zeigt beispielsweise ihre nackten Brüste. Micaelas neues Projekt kommt bei den meisten Fans gut an – in den Kommentaren unter den Netz-Clips schwärmte ein Fan: "Ich bin schon auf Lady Gaga, Madonna, Beyoncé und so weiter gespannt!"

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Micaela Schäfer, Model

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotikmodel

AETD Micaela Schäfer im Mai 2022 in Berlin

