Harter Kampfsport: Michelle Hunziker macht jetzt Karate!

Michelle Hunziker (45) probiert eine neue Sportart aus! Dass die beliebte TV-Moderatorin von Fitness total begeistert ist, ist längst kein großes Geheimnis mehr: In den sozialen Medien zeigt sich der Wetten, dass..?-Star beispielsweise hin und wieder beim Skifahren, Schwimmen oder auch beim Trainieren. Doch jetzt fügte die Ex-Frau von Eros Ramazzotti (59) ihrem Fitness-Portfolio eine besonders anspruchsvolle Sportart hinzu: Michelle hat nun die Karate-Kampfsportart Kyokushin für sich entdeckt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Michelle jetzt einen kurzen Clip, in dem sie den Kampfsport in einem Dojo trainiert. "Das Kyokushin hat meinen Geist, meinen Körper und meine Seele auf eine Reise geschickt, die ich für jemanden, der noch nie Kampfsport betrieben hat, nicht für möglich gehalten hätte", betonte die 45-Jährige und fügte hinzu: "Es lehrt mich, dass es kein Alter gibt, in dem man eine so harte, komplexe und schwierige Disziplin betreiben kann."

Während des Trainings müsse Michelle aber mit voller Konzentration bei der Sache sein – die Karateart verlange ihr nämlich einiges ab! "Wenn ich mit meiner Senpai Simona trainiere, [...] muss ich sehr aufmerksam sein und mich anstrengen, um diese Flut an Informationen zu verarbeiten", fasste die Blondine zusammen. Auf diesem Weg erlange sie dann aber immer mehr Kraft und Körperkoordination.

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker im Dezember 2022

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im November 2022

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im Oktober 2022

