Nach wilden Partys: Leonardo DiCaprio chillt mit seiner Mama

Leonardo DiCaprio (48) lässt es gerade wohl wieder etwas ruhiger angehen. Der Schauspieler hatte in den vergangenen Wochen häufiger für Schlagzeilen gesorgt – vor allem wegen seines scheinbar turbulenten Party- und Datinglebens. Den Jahreswechsel verbrachte er zum Beispiel an der Seite von mehreren leicht bekleideten Damen bei einer Feier auf einer Jacht. Dabei soll er es gerade eigentlich nur auf eine Frau abgesehen haben – die 23-jährige Victoria Lamas. Nun scheint sich Leonardo ein wenig von dem ganzen Trubel zu erholen: Er verbrachte nun einen entspannten Abend mit seiner Mutter.

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen den 48-Jährigen an der Seite von seiner Mama Irmelin Indenbirken. Die beiden besuchten einen privaten Club namens San Vicente Bungalows in West Hollywood. Leo war dabei kaum zu erkennen. Der Titanic-Star trug eine schlichte schwarze Jacke, eine graue Hose sowie weiße Sneaker. Seinen Kopf bedeckte er mit einer schwarzen Cap und einem Mund-Nasen-Schutz. Irmelin setzte auf ähnliche Töne, aber rundete ihren Look mit auffällig schimmernden Plateau-Sandalen ab.

Leo versucht, sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Dennoch zeigte er sich mit seiner Mutter auch schon auf dem roten Teppich. 2014 posierte er an der Seite der gebürtigen Nordrhein-Westfälin für die Fotografen bei den Oscars.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Irmelin Indenbirken im Oktober 2018 in Beverly Hills

Getty Images Leonardo DiCaprio und Irmelin Indenbirken bei den Oscars 2014

