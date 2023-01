Nanu? Pete Davidson wieder mit Chase Sui Wonders unterwegs

Läuft da doch mehr? Nach seiner Trennung von Kim Kardashian (42) bandelte Pete Davidson (29) mit Emily Ratajkowski (31) an. Doch lange sollte die Romanze nicht halten: Bereits nach wenigen Wochen gingen die beiden wieder getrennte Wege. Um seinen Ex-Flirt zu trauern, scheint für den Comedian nicht infrage zu kommen – er wurde immer wieder vertraut mit Chase Sui Wonders (26) gesehen. Obwohl die neue Liebe noch nicht bestätigt wurde, gaben die beiden jetzt erneut Anlass zu Spekulationen: Gemeinsam waren Pete und Chase in New York unterwegs!

Das zeigen zumindest die Bilder, die Page Six vorliegen: Der 29-Jährige und die Schauspielerin wurden am Freitagabend gesehen, wie sie in einen schwarzen Geländewagen stiegen, der in einer unauffälligen Seitenstraße geparkt zu sein schien. Chase trug für das vermeintliche Date eine Hose mit Schlangenmuster und schwarze Stiefel, die sie mit einer schwarzen Jacke kombinierte, während sich Pete für einen lockeren Mantel und eine Jeans entschied.

Obwohl Petes Vertreter bestritten hat, dass die beiden eine Beziehung haben, wurden Pete und Chase schon bei zahlreichen gemeinsamen Ausflügen gesehen. Erst in der vergangenen Woche wurden der Saturday Night Live-Star und seine Begleitung kuschelnd in einem Restaurant in Brooklyn gesehen. Wie andere Gäste des Lokals berichteten, haben die beiden sogar den ein oder anderen Kuss ausgetauscht.

Getty Images Pete Davidson im Dezember 2022

Getty Images Chase Sui Wonders, Schauspielerin

Getty Images Pete Davidson im Januar 2019 in Utah

