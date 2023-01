Neuer Partner? Georgina Fleurs Tochter bleibt Nummer eins!

Georgina Fleur (32) ist eine richtige Vollblutmama. Die Reality-TV-Bekanntheit begrüßte vor gut anderthalb Jahren zum ersten Mal ein Kind auf der Welt: Gemeinsam mit ihrem Ex Kubilay Özdemir bekam sie eine Tochter. Mittlerweile zieht sie die Kleine auch größtenteils alleine groß und lebt mit ihr in Dubai. Ist da überhaupt noch Platz für einen anderen Mann? Für Georgina hat erst mal die Tochter oberste Priorität!

Im Interview mit RTL plauderte die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin über ihren neuen Alltag als Mama. Ein Mann in ihrem Leben fehlt ihr dabei offenbar nicht! "Also es ist eigentlich genau so perfekt, wie ich es im Moment habe. Und ich liebe das einfach, alles, was ich früher alleine gemacht habe, mit meiner Tochter zu teilen", erklärte Georgina. Sollte es jedoch jemanden geben, muss er sich hinten anstellen: "Der neue Partner muss auf jeden Fall die Kleine hundertprozentig akzeptieren. Und das könnte schon sein, dass er da wirklich ein bisschen eifersüchtig ist. Denn für mich ist meine Tochter schon echt am wichtigsten von allen."

Die Sicherheit der Kleinen hat außerdem oberste Priorität, weswegen sie auch den Namen oder das Gesicht von ihr nicht teilt. "Da hab ich mir wirklich überlegt, wenn so ein Baby auf die Welt kommt, dann will man natürlich sein Glück rausschreien und das Gesicht und den Namen mit der ganzen Welt teilen. Aber dann hab ich mir gesagt: ‘Nein, ich bin vernünftig. Ich will die Privatsphäre meiner Tochter schützen'", stellte Georgina klar.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Oktober 2022

