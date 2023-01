Niedlich: So groß ist Georgina Fleurs Tochter schon geworden

Na nu – Georgina Fleurs (32) kleine Tochter ist ziemlich gewachsen! Im August 2021 wurde die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin zum ersten Mal Mutter eines kleinen Mädchens. Mit dem Vater des Kindes, Kubilay, ist die Reality-TV-Bekanntheit jedoch nicht mehr zusammen. Vielmehr genießt die TV-Bekanntheit das Leben mit ihrer Kleinen seither zu zweit in Dubai und teilt im Netz gerne den Alltag des Mutter-Tochter-Duos. Wie groß ihr Töchterchen bereits ist, zeigt Georgina ihren Followern ganz stolz.

Ob bei gemeinsamen Shoppingtrips, beim Spielen oder Spazieren – wenn Georgina unterwegs ist, ist auch ihre Tochter nicht weit. Via Instagram teilt die 32-Jährige gerne Eindrücke aus dem Leben mit ihrem Kind, ohne jedoch das Gesicht ihres Sprösslings zu zeigen. Inzwischen ist die Kleine schon ganz groß geworden. Das lässt sich in Georginas neuesten Beiträgen erkennen: Ihr Kind fährt lässig in einem automatisierten Spielzeugauto umher oder erkundet den Spielplatz. "Muss das posten, sie ist so süß und kann jetzt schaukeln", freute sie sich erst kürzlich unter einem Video.

Wie vernarrt Georgina in ihre Tochter ist, erklärte sie ihrer Community erst vor einigen Wochen. "Ich bin als Mama einfach so über die Maßen stolz auf die Kleine. Wie toll sie sich entwickelt. Ich könnte sie stundenlang über den Tag verteilt einfach nur beobachten", freute sich die Ex-Bachelor-Teilnehmerin und fügte hinzu, dass das Kind das "Beste" sei, das ihr jemals hätte passieren können.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter auf den Malediven im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de