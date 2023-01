Penn Badgleys Frau Domino teilt ulkiges Foto von Hochzeit

Es ist ein lustiger Throwback von Penn Badgley (36) und seiner Frau! Der Gossip Girl-Star und seine Liebste Domino Kirke-Badgley sind schon seit 2017 verheiratet. Doch allzu viele Einblicke in die Zeremonie oder auch allgemein in ihr Liebesleben gab es bisher nicht. Ab und an zeigen sich die Turteltauben gemeinsam auf Events. Umso überraschender ist also dieses Posting von der Mutter eines Sohnes: Domino teilt nun ein Bild von der Hochzeit mit Penn!

Der Schnappschuss auf Instagram zeigt sie in einem schlichten weißen Spitzenkleid – was dabei aber besonders ins Auge fällt: Dominos alberner Gesichtsausdruck! Dazu schreibt die 39-Jährige: "So fühlt sich eine Ehe als Scheidungskind an – glücklicherweise ist Penn auch ein Scheidungskind", scherzt sie. Ihre Fans scheinen den Humor zu lieben und feiern sie in der Kommentarspalte für den Spruch.

"Wenigstens siehst du dabei auch süß aus", oder: "Gott sei Dank versteht Penn dich", lauten nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare. Der You – Du wirst mich lieben-Darsteller macht auf seinem Account momentan eher Werbung für die vierte Staffel des Netflix-Hits, welche im Februar abrufbar sein wird.

Instagram / domino_kirke_badgley Penn Badgley und seine Frau bei ihrer Hochzeit

Getty Images Domino Kirke und Penn Badgley im Juni 2022

Getty Images Penn Badgley in New York 2018

