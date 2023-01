So verstehen sich Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde

Vor der Kamera sind Chryssanthi Kavazi (33) und Valentina Pahde (28) Erzfeindinnen, im wahren Leben sind sie ein Herz und eine Seele! Die Schauspielerinnen sehen sich beinahe täglich am Set von GZSZ. Dort verkörpert Chryssanthi die Rolle der intriganten und skrupellosen Laura Lehmann. Dagegen ist Valentinas Rolle der Sunny Richter genau das Gegenteil. Sie spielt die brave und liebe Enkelin eines Anwalts. In der Serie geraten die Frauen ab und zu auch mal aneinander. Jetzt verraten die Freundinnen: So fühlt sich das gemeinsame Arbeiten für sie an!

Im Podcast von GZSZ fragt Valentina die Brünette: "Spielst du gerne mit mir?" Die antwortet sofort: "Ja!", woraufhin die gebürtige Münchnerin verrät: "Ich auch, voll. Mit dir weiß ich, es wird ein guter Tag." Chryssanthi fügt dann noch hinzu, dass sich das Arbeiten mit ihrer Freundin gar nicht wie Arbeit anfühle. Sie schwärmt von ihr: "Wenn ich mit dir drehe, ist es wie private Zeit. Und wir verstehen uns auch wortlos [...] Es macht schon richtig Spaß."

Ob Valentina ihre BFF auch unterstützen wird, wenn diese ab dem 17. Februar bei Let's Dance über das Parkett schweben wird? Immerhin hatte sie selbst schon 2021 an dem Format teilgenommen und sogar den zweiten Platz belegt. Chryssanthi verriet kürzlich gegenüber RTL ihren persönlichen Beweggrund, an der Show teilzunehmen: "Tatsächlich freue ich mich aber auch sehr, mich dem Publikum mal persönlich vorzustellen, denn die meisten kennen mich bisher vor allem in meiner Rolle bei GZSZ."

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde und Chryssanthi Kavazi

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im September 2022

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de