Bei "Let's Dance": Chryssanthi Kavazi will wahres Ich zeigen

Chryssanthi Kavazi (33) ist mehr als bereit für die kommende Let's Dance-Staffel! An Kameras ist die Schauspielerin vor allem wegen GZSZ gewöhnt. Dort verkörpert sie schon seit fünf Jahren die Rolle der Laura Weber. Doch im Scheinwerferlicht vor einem Millionenpublikum live tanzen – das wird eine ganz neue Herausforderung für sie. Chryssanthi verrät jetzt, weshalb ihr die Teilnahme an der Show, die am 17. Februar startet, so wichtig ist!

Im Interview mit RTL schwärmt die 33-Jährige: "Für mich ist die Teilnahme bei "Let's Dance" wirklich ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht." Sie freue sich auf die neuen Herausforderungen, habe aber auch großen Respekt. Zugleich bedeute Chryssanthi die Show wahnsinnig viel, denn: "Tatsächlich freue ich mich aber auch sehr, mich dem Publikum mal persönlich vorzustellen, denn die meisten kennen mich bisher vor allem in meiner Rolle bei GZSZ."

Mit der Teilnahme an "Let's Dance" wird die Halbgriechin ihren Gatten Tom Beck (44) weniger sehen. Vielleicht tut den beiden die Entfernung voneinander auch ganz gut, denn kürzlich hatte Chryssanthi gegenüber RTL verraten, dass sie sich öfter mal gegenseitig auf die Palme bringen. Sie nannte ein Beispiel: "Wir haben ein Auto – und meistens fahre ich damit. Ich lasse diesen Autoschlüssel immer in meiner Jackentasche, in meiner normalen Tasche oder in einer anderen Tasche." Deshalb bekomme der Alarm für Cobra 11-Darsteller oft die Krise.

