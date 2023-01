Steigt Chrissy Teigen etwa bald bei "Real Housewives" ein?

Es war ein Schock für die Real Housewives of Beverly Hills-Fans: Lisa Rinna ist ausgestiegen! Anfang Januar verkündete die TV-Bekanntheit ihren Exit nach acht Staffeln in dem Reality-Format. Bereits in der kommenden Ausgabe wird die 59-Jährige nicht mehr zu sehen sein. Als Grund für ihr Show-Aus nannte Lisa den plötzlichen Tod ihrer Mutter – sowie den öffentlichen Streit mit ihrer Kollegin Kathy Hilton (63). Aber wer wird nun ihren freien Platz einnehmen? Angeblich soll Model und Mama Chrissy Teigen (37) infrage kommen!

Diese Gerüchte heizte nun zumindest Kyle Richards gegenüber TMZ an: "Ich habe schon immer gesagt, dass Chrissy Teigen einfach die beste Option wäre. Es ist aber kein einfacher Job – man mag es kaum glauben", betonte die "Real Housewives of Beverly Hills"-Bekanntheit im Interview. Laut dem Medium hätte die Frau von John Legend (44) auch gute Chancen auf die freie Stelle in der Show. Nicht zuletzt wegen ihrer Verbindung zu Kyle... Die beiden sind seit Jahren gute Freundinnen.

Aber hätte Chrissy überhaupt die Zeit für so ein großes TV-Projekt? Immerhin soll sie gerade erst ihr drittes Kind zur Welt gebracht haben. Bestätigt haben die Eltern ihr Babyglück bisher nicht – bislang gerieten nur Insider-Informationen an die Öffentlichkeit.

Getty Images Chrissy Teigen bei den Emmy-Awards, 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im August 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihr Sohn im Urlaub

