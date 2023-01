Schwangere Alessia Herren will Partner jetzt häufiger zeigen

Ihre Fans können sich auf noch mehr private Einblicke in das Leben von Alessia Herren (20) freuen! Die Tochter des verstorbenen Sängers Willi Herren (✝45) ist schwanger. Gemeinsam mit ihrem Partner Can erwartet die Reality-TV-Darstellerin ihr erstes Kind – es wird ein Mädchen. Obwohl sie zusammen eine Familie gründen, zeigt die Influencerin den Baby Daddy nicht oft auf Social Media. Doch nun kündigte Alessia an, dass ihre Community Can von nun an häufiger sehen wird!

"Ich wollte meine Beziehung eigentlich aus der Öffentlichkeit heraushalten", begann sie in ihrer Instagram-Story. "Daher, dass man meinen Partner aber sowieso auf dem Video von der Babyparty erkennen kann, dachte ich mir, dass ich ab und zu Bilder von mir und ihm mit euch teilen werde", schrieb Alessia weiter.

"2023 wird hoffentlich ein sehr aufregendes und tolles Jahr für uns alle! Ich habe Vorsätze für das Jahr festgelegt. Unter anderem auch, dass ich euch wirklich mehr von meiner Schwangerschaft zeigen werde", versprach Alessia abschließend. Freut ihr euch schon auf mehr Updates von ihr? Stimmt ab!

Instagram / alessiamillane TV-Gesicht Alessia Herren

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrem Freund

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, TV-Star

