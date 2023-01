Chase Stokes bestätigt die Beziehung zu Kelsea Ballerini!

Damit macht Chase Stokes (30) es offiziell! Seit einigen Tagen wird gemunkelt, dass der Schauspieler in einer Beziehung mit Kelsea Ballerini (29) ist: Er teilte nämlich ein Bild im Netz, auf dem die beiden im Stadion sichtlich vertraut miteinander kuscheln. Die Country-Sängerin hatte bereits auf die Spekulationen reagiert – jedoch zeigte sie sich nur genervt und ließ sich nicht Handfestes dazu entlocken. Chase wurde nun allerdings deutlicher!

TMZ erwischte den Outer Banks-Star auf der Straße und gratulierte ihm ganz frech zu seiner neuen Beziehung – und Chase stritt sein neues Liebes-Glück keineswegs ab! Stattdessen bedankte er sich nur höflich und erklärte, was ihm an Kelsea besonders gefalle. "Sie ist ein süßes Mädchen. Wir haben eine gute Zeit und das ist alles, was ich dazu sage", schwärmte er.

Vor seiner Romanze mit Kelsea wurde Chase eine Liaison mit dem kanadischen Model Izabella Metz nachgesagt. Die beiden wurden im vergangenen Juni beim Verlassen eines Clubs gesehen und sollen beim Feiern zuvor auch leidenschaftlich miteinander geknutscht haben! Das wird nun aber Geschichte sein, denn Kelsea ist die neue Frau an seiner Seite.

Instagram / hichasestokes Kelsea Ballerini und Chase Stokes

Instagram / kelseaballerini Kelsea Ballerini im Dezember 2022

Getty Images Chase Stokes, "Outer Banks"-Star

