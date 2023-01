Eine Romanze mit Chase Stokes? So reagiert Kelsea Ballerini!

Kelsea Ballerini (29) ist nicht begeistert von den Gerüchten um ihr Liebesleben. Im vergangenen Jahr ließ sich die Sängerin von ihrem Ehemann, dem Songwriter Morgan Evans, scheiden – jetzt soll es einen neuen Mann an ihrer Seite geben. Der Schauspieler Chase Stokes (30) teilte einen Schnappschuss im Netz, auf dem er bei einem Sportevent mit ihr kuschelt. Das regte natürlich die Spekulationen an. Nun reagierte Kelsea auf die brodelnde Gerüchteküche.

Auf TikTok teilte sie ein Video, in dem sie vor einem Screenshot sitzt, auf dem sich über ihr Liebesleben und die mögliche Liaison mit Chase ausgelassen wird. "Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hör auf zu lesen, hör auf zu lesen. Hört auf zu schauen. Aber was ist hier los, Leute. Was? Lasst uns das nicht tun", sagte Kelsea in dem Clip. Das ist wohl weder eine Bestätigung noch ein Dementi der Beziehung mit dem Outer Banks-Star – die Country-Musikerin scheint einfach sehr genervt von dem Getratsche zu sein. "Ich bin dabei, mit dem Internet Schluss zu machen", untertitelte sie das Video.

Chase gilt als absoluter Frauenschwarm und datete schon einige hübsche Frauen. Vor Kelsea wurde ihm eine Beziehung mit dem kanadischen Model Izabella Metz nachgesagt, außerdem war er wild knutschend im Club erwischt worden. Zuvor war er einige Jahre mit seiner Schauspielkollegin Madelyn Cline (25) zusammen gewesen.

Instagram / hichasestokes Kelsea Ballerini und Chase Stokes

Getty Images Chase Stokes und Madelyn Cline bei der "I Am Not Okay With This"-Premiere in Hollywood, Februar 2020

Getty Images Country-Sängerin Kelsea Ballerini im November 2022

