Krise mit Tom Ackerley? Margot Robbie ohne Ehering gesichtet

Wie steht es um die Ehe von Margot Robbie (32)? 2013 lernte die Schauspielerin am Set des Films "Suite française – Melodie der Liebe" den Filmproduzenten Tom Ackerley (33) kennen. Das Paar heiratete im Dezember 2016 und wohnt seitdem zusammen in den USA. Doch jetzt kommt der Verdacht auf, dass es in der Ehe kriseln könnte. Margot wurde bereits das zweite Mal ohne ihren Ehering gesichtet.

Wie Radar Online berichtet, soll Margot auf einer Veranstaltung in Australien, bei der sie für ihren neuen Film "Babylon" warb, keinen Ehering an der Hand getragen haben. Ihren mit Diamanten besetzten Ring ersetzte die "Wolf of Wallstreet"-Darstellerin mit anderem goldenen Schmuck. Ihr Ehemann war auf dem Event nicht zu sehen.

Dies war nicht das erste Mal, dass Margot ihren Ehering in der Öffentlichkeit ablegte. Bereits vergangenen Sonntag wurde die 32-Jährige laut Radar Online beim Verlassen des Flughafens in Sydney mit einem nackten Ringfinger gesehen. Bisher äußerte sich die gebürtige Australierin nicht zu den Gerüchten um ein mögliches Liebes-Aus. Was meint ihr, stecken Margot und Tom in einer Krise?

ActionPress / Backgrid Tom Ackerley und Margot Robbie am Set von "Barbie"

Getty Images Steven Rogers, Tom Ackerley, Margot Robbie und Bryan Unkeless im Januar 2018 in Beverly Hills

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

