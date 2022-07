Süßer Geburtstagsbesuch: Tom überrascht Margot Robbie am Set

Margot Robbie (32) hat einen ganz besonderen Besucher. Die Suicide Squad-Darstellerin steckt derzeit mitten in den Dreharbeiten für den neuen Barbie-Film – darin verkörpert sie die gleichnamige Hauptrolle. An der Seite von Ryan Gosling (41), der die Rolle des Ken spielt, schlüpft sie immer wieder in schrille Outfits. Am Samstag feierte die Beauty während der Produktion des Streifens zudem ihren 32. Geburtstag. Anlässlich ihres Ehrentages stattete Margots Ehemann Tom Ackerley (32) ihr einen Besuch ab!

Die Australierin und Tom nutzten eine Drehpause, um ein paar Momente miteinander zu verbringen. Obwohl ihre Zeit begrenzt war, strahlten beide wie ein frisch verliebtes Pärchen. Ihren Barbie-Look behielt Margot trotz des Besuchs einfach an: Sie trug ein pinkfarbenes Western-Outfit mit einem farblich passenden Halstuch und einem hellen Cowboyhut. Nachdem sie die Pause zusammen verbracht haben, verließ Tom das Set wieder und seine Liebste ging weiter ihrer Arbeit nach.

Im letzten Jahr musste Margot an ihrem Ehrentag nicht arbeiten, sondern hatte sich ausgiebig feiern lassen können. Ihren 31. Geburtstag hatte sie mit einer Love Island-Party gefeiert. Da sie regelrecht süchtig nach der Kuppel-Show ist, hatte sie damals alles nach dem Motto dekoriert und sogar aus der Realityshow bekannte Spiele wie Bullenreiten veranstaltet.

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Getty Images Tom Ackerley im März 2018

ActionPress / Backgrid Margot Robbie und Ryan Gosling am 2. Juli 2022

