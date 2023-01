Nanu? Lucas Cordalis in Lästerlaune gegen Verena und Claudia

In Lucas Cordalis (55) brodelt es! Der Sänger ist zwar anfangs als Favorit ins Dschungelcamp eingezogen und hatte sich fest vorgenommen, das Erbe seines Vaters Costa Cordalis (✝75) anzutreten, doch davon war bisher kaum etwas zu sehen. Der Mann von Daniela Katzenberger (36) bekam nur wenig Sendezeit. Seine Schwiegermutter Iris Klein (55) glaubt, er sei eben einfach zu höflich – doch jetzt zog er andere Saiten auf. Lucas lästerte ausgelassen über Verena Kerth (41) und Claudia Effenberg (57)!

Kaum hatten die beiden Blondinen das Camp verlassen, eröffnete Lucas die Lästerrunde am Lagerfeuer. Für seinen Geschmack sind die beiden viel zu laut und kommentieren jede ihrer Handlungen. "Das sind alles Dinge, die sehe ich. Das muss ich nicht noch mal hören. Vor allem nicht in einer Lautstärke, die einen am Ende des Tages mal taub macht. Das ist einfach zu viel", wetterte der Vater einer Tochter und holte sich damit reichlich Zustimmung seiner Mitstreiter.

Vor allem Markus Mörl (63), Gigi Birofio und Cecilia Asoro stimmten mit ein. Ihnen ist insbesondere Verena ein Dorn im Auge. "Verena ist fake. Ich bin ehrlich mit euch", teilte Gigi seine ungeschönte Meinung über die Ex von Oliver Kahn (53) mit. Auch Markus zog über die Moderatorin her: "Das ist die Münchner Schickeria – Haare und alles tiptop. Sie muss sich erst mal hier an den Dschungel anpassen."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat

RTL Claudia Effenberg und Verena Kerth im Dschungelcamp

RTL Verena Kerth und Claudia Effenberg am Lagerfeuer

