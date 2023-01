Neuer Job? Die SixxPaxx wollen Dschungel-Gigi als Stripper!

Schlägt Gigi Birofio nach seiner Dschungelcamp-Teilnahme einen anderen Karriereweg ein? Der Reality-TV-Star war bereits in zahlreichen TV-Formaten zu sehen. Bekannt war er vor rund drei Jahren in der ersten Staffel der Flirtshow Ex on the Beach geworden. Danach nahm er an Kampf der Realitystars oder Temptation Island V.I.P. teil. Nun versucht das Trash-Sternchen sein Glück im australischen Busch. Dort überzeugt Gigi so sehr, dass er glatt ein spezielles Jobangebot erhält!

David Farrell von der Männer-Strip-Gruppe SixxPaxx erklärte gegenüber Promiflash: "Also wenn Gigi rauskommt, [...] kann er auf jeden Fall mal bei uns auf der Bühne stehen, wenn er sich traut!" Der 23-Jährige hatte im Camp verraten, dass er bereits Erfahrung im erotischen Tanzen habe. Der Stripper Marvin Manson schlussfolgerte: "Man muss ja sagen, Gigi ist schon ein fresher Typ. Sieht gut aus. Daher passt es auf jeden Fall."

Auch wenn der Italiener bei den Fans von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bisher sehr gut ankommt, waren bereits viele Stimmen laut geworden, die behaupten, Gigi zöge nur eine Show ab. Sein "Ex on the Beach"-Flirt Walentina Doronina (22) hatte gemeint: "Da merkt man tatsächlich, dass so ein Gigi [...] nur in so Datingformaten funktioniert." Ex-Freundin Michelle Daniaux war der Auffassung: "Gigi ist sehr, sehr selbstverliebt, aber ich glaube, es ist teilweise auch eine Fassade von ihm."

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio, Dschungelcamp-Kandidat

Instagram / thesixxpaxx Die SixxPaxx

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

