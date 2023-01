Schwangere Angelique Kerber zeigt erstmals ihren Babybauch

Angelique Kerber (35) postet ein besonderes Foto! Im August 2022 verkündete die Tennisspielerin eine freudige Nachricht: Sie wird erstmals Mutter. Allzu viel gab die Sportlerin zu ihrer Schwangerschaft bisher nicht preis. Sie verriet lediglich, dass sie nach der Geburt wieder auf dem Tennisplatz stehen möchte. Doch jetzt gab Angelique zur Freude ihrer Fans einen ganz privaten Einblick: Sie zeigte erstmals ihren Babybauch!

Auf Instagram postete Angelique das schöne Foto. Die 35-Jährige lehnt gegen einen Stuhl und legt dabei ihre Hand auf ihren Babybauch, der deutlich zu erkennen ist. Den Schnappschuss teilte sie anlässlich ihres 35-jährigen Geburtstags. "Danke an alle für die Geburtstagswünsche in dieser besonderen Zeit meines Lebens. Ich fühle mich so gesegnet, all diese herzerwärmenden Nachrichten zu erhalten", bedankte sie sich bei ihren Followern.

Im Interview mit Sport Bild meinte Angelique, dass sie plane, Ende 2023 wieder professionell Tennis zu spielen. "Ich werde mir Zeit lassen, denn wenn ich zurückkomme – dann richtig. Ich will direkt voll angreifen und keine Turniere nur zum Training spielen", machte die gebürtige Bremerin deutlich.

Anzeige

Instagram / angie.kerber Angelique Kerber, Januar 2022

Anzeige

Getty Images Angelique Kerber im Dezember 2018

Anzeige

Instagram / angie.kerber Angelique Kerber, deutscher Tennisstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de