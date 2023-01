So gelang Alexandra Fonsatti der Absprung aus der Magersucht

Alexandra Fonsatti beweist, dass man alles schaffen kann, solange man nicht aufgibt! Die Schauspielerin, die für Alles was zählt vor der Kamera steht, offenbarte kürzlich, dass sie jahrelang magersüchtig gewesen sei. Den absoluten Tiefpunkt habe sie in Sachen Essstörung 2018 erreicht. In dem Jahr sei sie sehr unterernährt und seelisch instabil gewesen. Gegenüber Promiflash erklärte Alexandra jetzt, wie sie die Erkrankung überwinden konnte!

Im Interview mit Promiflash erinnerte sich Alexandra zurück an die wohl schlimmste Zeit ihres Lebens und erklärte: "Zuallererst habe ich mein Mindset geändert. Dadurch hat sich mein Wahrnehmungsbild zum Positiven geändert." Im nächsten Schritt habe sie dann mit dem Kraftsport begonnen, wobei sie das Ziel verfolgte, Muskelmasse aufzubauen. "Und natürlich ausgewogene Ernährung, in der Sündigen zwischendurch erlaubt ist", fasste die 30-Jährige ihren Weg aus der Magersucht zusammen.

Heute gehe es der Brünetten besser denn je. Gegenüber Promiflash äußerte sie: "Mein Mindset ist so gefestigt, ich fühle mich so gut in meiner Haut. Noch nie habe ich so viele Komplimente für mein Strahlen bekommen wie heute." Das sei dem Serienstar viel mehr wert, als auf seine Figur reduziert zu werden. "Ich fühle mich glücklich und innerlich stärker als je zuvor", freute sich Alexandra über ihr neu gewonnenes Selbstwertgefühl.

