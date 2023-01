Trotz Hate: Cedric Beidinger steht hinter Aleks Petrovic

Aleks Petrovic (31) ist derzeit ein ziemlich umstrittener Charakter in der deutschen Medienwelt. Bei Temptation Island V.I.P. stellten der Realitystar und Christina Dimitriou (31) ihre Beziehung auf die Probe – jedoch ohne Erfolg. Schnell verliebte sich der Fitness-Coach nämlich in Verführerin Vanessa Nwattu und sie gingen gemeinsam als Pärchen aus der Sendung. Wie der Influencer dabei mit seiner damaligen Freundin umgesprungen ist, eckte bei so manchen Zuschauern an. Cedric Beidinger verteidigte Aleks nun gegenüber Promiflash!

"Ich freue mich für ihn. Wenn er das Format nicht gemacht hätte, dann wäre er nicht da, wo er jetzt ist, und er ist glücklich", äußerte sich das Reality-Sternchen gegenüber Promiflash bei der Veranstaltung Mates Date. Aleks habe laut ihm seine Fehler eingestanden und Christina habe ihm verziehen. Für Cedric sei die Sache somit gegessen. "Er hat daraus gelernt und ist jetzt glücklich. Ende gut, alles gut", fügte er hinzu.

Auch seine Freundin Hanna Annika (25) hat eine klare Meinung zu der Sache. Dafür zitierte sie ihre Mama: "Reisende soll man nicht aufhalten." Sie sehe jedoch ein, dass Christina sehr unter der Situation gelitten habe. "Aber früher oder später wird auch sie ihr Glück finden und dann war es mit Aleks vielleicht einfach nicht für die Ewigkeit bestimmt", zeigte sie sich zuversichtlich.

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, April 2022

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

cedricbeidinger Hanna Annika und Cedric Beidinger

