Bei Fan-Event: Amanda Bynes zeigt sich wieder öffentlich

Amanda Bynes (36) steht endlich wieder in der Öffentlichkeit. Der ehemalige Kinderstar erregte zuletzt vor allem durch die On-off-Beziehung mit dem Studenten Paul Michael Aufmerksamkeit. Nachdem sich das Paar zunächst verlobt hatte, kam es erst mal zur Trennung. Im Oktober 2022 rauften sie sich offenbar wieder zusammen. Der Schauspielerei hat sie allerdings schon länger den Rücken gekehrt. Doch nun wird sie ein großes Comeback feiern und sich erstmals wieder bei einem Fan-Event zeigen.

Von 1996 und 2000 war Amanda Teil der Sketch-Comedy-Serie "All That". Wie People berichtet, wird der Cast im Connecticut Convention Center während der '90 Con eine große Reunion feiern. Auch die 36-Jährige wird mit dabei sein. "Ich freue mich sehr darauf, meine Kollegen wiederzusehen und die Fans auf der '90 Con zu treffen", freut sie sich. Und ihren Kollegen scheint es genauso zu gehen. "Was gibt es Besseres, als wieder mit der 'All That'-Gang zusammenzukommen – einschließlich Amanda", meint auch Schauspielkollege Kel Mitchell. Amanda zeigte sich schon eine Weile nicht mehr bei Events, weshalb dieser Auftritt eine absolute Besonderheit sein wird.

Ob Amanda in die Filmbranche zurückkehren wird, ist derzeit unklar, aber sie schien vergangenes Jahr eine neue Karriere anzustreben. Sie veröffentlichte gemeinsam mit ihrem Paul einen Song und versuchte sich als Rapperin. Der Track heißt "Diamonds" und die Aufnahme soll ihr viel Spaß gemacht haben, wie ihr Anwalt gegenüber Entertainment Tonight erklärte.

Anzeige

Getty Images Amanda Bynes in New York, 2009

Anzeige

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes im Mai 2020

Anzeige

Instagram / paultattedheavy818 Paul Michael und Amanda Bynes, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de