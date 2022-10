Offiziell: Amanda Bynes ist wieder mit Ex-Verlobten zusammen

Amanda Bynes (36) ist offiziell wieder in festen Händen. In den vergangenen Monaten sorgte die Schauspielerin immer wieder für Schlagzeilen: Im Februar 2020 gab sie Verlobung mit Paul Michael bekannt. Kurz darauf gingen die zwei wiederholt getrennte Wege. Doch zuletzt wurden die "Was Mädchen wollen"-Darstellerin und der Jurastudent erneut häufiger zusammen gesichtet. Das hat gute Gründe – denn Amanda und Paul sind wieder zusammen!

Mehrere Insider aus dem Umfeld des Paares bestätigten gegenüber TMZ, dass Amanda und Paul wieder zueinandergefunden haben. Zudem sollen die beiden zusammen in Amandas Haus in Los Angeles wohnen. Die Trennung im Juli war nur von kurzer Dauer – angeblich hätten sie sich bereits nach zwei Wochen wieder getroffen. Die Quellen berichten, dass das Pärchen allerdings nicht verlobt sei, da sie es langsam angehen lassen wollen.

Zuletzt wurden die Turteltauben von Paparazzi erwischt –auf den Bildern von Just Jared sieht man Amanda und Paul bei einem gemeinsamen Spaziergang in Los Angeles. Während ihres Ausfluges sollen sich die beiden näher gekommen sein und Zärtlichkeiten ausgetauscht haben: Paul legte seiner Liebsten den Arm um die Schultern, während sie ihn an der Taille berührte.

ActionPress Amanda Bynes und Paul Michael im April 2022

Instagram / amandabynesreal Paul Michael und Amanda Bynes im März 2020

Instagram / paultattedheavy818 Paul Michael und Amanda Bynes, 2020

