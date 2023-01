Cheyenne Ochsenknecht emotional: Mavie wird so schnell groß!

Cheyenne Ochsenknecht (22) schwelgt in Erinnerungen! Die Influencerin und der Rinderzüchter Nino Sifkovits wurden im März 2021 zum ersten Mal Eltern einer kleinen Tochter – seitdem stellt die kleine Mavie das Leben der beiden auf den Kopf. Inzwischen ist das Paar verheiratet und erwartet weiteren Familienzuwachs: Anfang des Jahres bestätigte die Influencerin, dass sie wieder schwanger ist. Wegen der Entwicklung ihrer ersten Tochter ist Cheyenne nun ganz emotional!

In ihrer Instagram-Story zeigte die Blondine eine kleine Box, in der sie eine Menge Erinnerungen aufbewahrt – unter anderem befinden sich darin Mavies erster Schnuller, ihr Krankenhausbändchen und sogar ein Teil der Nabelschnur der Kleinen. Beim Anblick der Schatulle wurde Cheyenne etwas sentimental: "Können wir die Zeit kurz zurückdrehen? Madame wird so schnell groß."

Erst im Januar hatte Cheyenne bestätigt, dass sie und Nino ein weiteres Baby erwarten. Sie selbst erfuhr aber schon vor vielen Monaten von der Schwangerschaft: "Um die Sommerzeit letztes Jahr herum – schon extrem lange. Ich freue mich, dass ich die restliche Schwangerschaft mit euch teilen kann, aber es ist nicht mehr lange, kann ich euch sagen", hatte das Model auf Instagram ausgeplaudert.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Tochter Mavie im Juli 2022

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie

Anzeige

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de