Joe Jonas erinnert sich an seinen Heiratsantrag zurück

Joe Jonas (33) wird diesen Moment wohl nie vergessen. Der Sänger ist seit 2019 mit Game of Thrones-Star Sophie Turner (26) verheiratet. Die beiden lernten sich 2016 kennen – einige Monate später hatten die zwei ihre Beziehung offiziell gemacht und im Oktober 2017 ihre Verlobung bekannt gegeben. Die pompöse Hochzeit fand in Frankreich statt. Jetzt erinnerte sich Joe an den Heiratsantrag zurück.

"Ich war wahrscheinlich nervöser, ihren Vater zu fragen als sie", verriet der zweifache Vater im Radiointerview "On Air with Ryan (48) Seacrest". "Es zog sich einfach alles zusammen", sagte Joe über den Augenblick, bevor er Sophie die Frage aller Fragen stellen wollte. "Du haust sie raus und hoffst, dass sie gut antwortet, und dann schaust du zurück und denkst dir: 'Was habe ich gesagt?' Zum Glück ist es gut gelaufen", erinnerte sich der 33-Jährige.

Auch die Schauspielerin plauderte in der "Tonight Show with Jimmy Kimmel" aus dem Nähkästchen und sprach über die Anfänge ihrer Beziehung mit dem Musiker. "Ich erinnere mich, dass er meine Wohnung verließ, und vielleicht war es der Alkohol, aber ich weinte danach einfach vor meinem Bruder. Ich dachte: 'Ich liebe diesen Mann so sehr.' Und da wusste ich es", erzählte Sophie.

Anzeige

Getty Images Joe Jonas mit seiner Frau Sophie Turner

Anzeige

Getty Images Joe Jonas mit Sophie Turner auf einer Premiere

Anzeige

Getty Images Joe Jonas mit Sophie Turner, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de