Sophie Turner (26) plaudert aus dem Nähkästchen! Die einstige Game of Thrones-Darstellerin und Joe Jonas (32) lernten sich 2016 kennen und auch lieben. Mittlerweile sind die beiden nicht nur Mann und Frau, sondern auch stolze Eltern von Töchterlein Willa. Sie erblickte 2020 das Licht der Welt. Vor wenigen Wochen machte die Schauspielerin bei den Oscars nach vielen Spekulationen süße News offiziell: Sie ist wieder schwanger. Die Eheleute könnten kaum glücklicher sein. Sophie wusste schon bei ihrem ersten Treffen: Joe wird sie mal heiraten!

Bei ihrem Auftritt in der "Tonight Show with Jimmy Kimmel" verriet sie nun, wie ihre Liebesgeschichte mit dem Jonas Brothers-Frontmann begann. "Ich erinnere mich, dass er meine Wohnung verließ, und vielleicht war es der Alkohol, aber ich weinte danach einfach vor meinem Bruder. Ich dachte: 'Ich liebe diesen Mann so sehr.' Und da wusste ich es", erinnerte sich die werdende Mama. Damals seien sie und Joe mit gemeinsamen Freunden etwas trinken gewesen. Am Ende des Abends kamen alle in der Wohnung der Beauty zusammen – auch Joe.

Heute sind die beiden tatsächlich miteinander verheiratet und könnten wohl kaum glücklicher sein. Ab und an turteln Sophie und Joe im Netz und zeigen so ihr großes Liebesglück. Ansonsten halten sie ihr Liebesleben von der Öffentlichkeit fern – auch über ihre Tochter Willa ist nicht viel bekannt.

Sophie Turner im März 2022

Joe Jonas und Sophie Turner bei der Met Gala im Mai 2022

Joe Jonas und Sophie Turner im Januar 2022

