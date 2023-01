Knutschattacke! Sidar versucht sein Glück bei Yeliz Koc

Bei Make Love, Fake Love geht es ganz schön heiß her! Jannik Kontalis, Max Bornmann und Fabio Knez konnten bereits ihre Chance nutzen, der Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc (29) etwas näherzukommen. Zwischen ihr und den Kandidaten fanden bereits erste Küsse statt. Doch auch in der neuen Folge geht es direkt zur Sache: Sidar Sahin überrascht seine Auserwählte mit einer regelrechten Knutschattacke!

In der neuen Folge will der Store-Manager der 29-Jährigen unbedingt näherkommen und bittet sie deshalb um ein Gespräch unter vier Augen. Im Schlafzimmer der Männer macht Sidar dann reinen Tisch: "Ich habe mir Gedanken gemacht, was jetzt zwischen uns ist – und natürlich wollte ich mir auch einen Kuss abholen [...]." Kurz darauf legt der Hottie auch schon los und verpasst Yeliz einen Kuss. Die Influencerin scheint davon aber nicht wirklich begeistert zu sein. "Der Kuss hat mich so an früher erinnert, wo du das Küssen lernst und gar nicht weißt, wie machst du es jetzt richtig", gibt sie im Einzelinterview ehrlich zu.

Doch auch andere Boys versuchen ihr Glück in der neuen Folge. Um Yeliz sein Interesse zu zeigen, überrascht Fabio sie beispielsweise sie mit einer Massage. Der Staubsaugerverkäufer will sich ebenfalls danach seinen Kuss abholen – doch die gebürtige Hannoveranerin blockt ab. "Fabio ist davon ausgegangen, wenn er mich einmal geküsst hat, kann er das natürlich immer wieder tun. Aber so läuft das hier nicht, denn ich mache hier die Regeln", stellt sie im Einzelinterview danach klar.

"Make Love, Fake Love" ab 29.12. jeden Donnerstag bei RTL+.

RTL / Pervin Inan-Serttas Sidar Sahin, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

RTL Yeliz Koc und Fabio, "Make Love, Fake Love"-Stars

RTL Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

