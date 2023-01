Max-Kuss: Yeliz Koc hat Jannik gegenüber schlechtes Gewissen

Jannik Kontalis ist offenbar bereits in ihrem Kopf! Bei Make Love, Fake Love sucht Yeliz Koc (29) nach ihrem Traummann. Bereits von Beginn an knistert es zwischen ihr und dem TikToker gewaltig. Er verbrachte sogar schon die Nacht mit ihr – auch Küsse wurden bereits ausgetauscht. Doch auch Max Bornmann durfte bei der Influencerin schon auf Tuchfühlung gehen. Yeliz fühlt sich deswegen aber irgendwie mies...

In der vierten "Make Love, Fake Love"-Folge verrät Moderatorin Janin Ullmann (41) vor versammelter Mannschaft, dass sich Yeliz und Max bereits in ihrem Zimmer küssten. Davon wusste Jannik nichts – und reagierte dementsprechend mit großer Enttäuschung. "Dass das heute nicht der erste Kuss von Max und Yeliz war... Ja, ich fand es einfach ein bisschen schade", erklärte er geknickt. Die Ex-Bachelor-Teilnehmerin fühlte sich deswegen total schlecht: "Ich muss schon zu geben, dass mein Herz blutet [...] ich sehe es Jannik einfach an, dass er nicht ganz so happy ist."

Allzu sehr wollte sich Jannik dann aber nicht von dem Kuss runterziehen lassen. Im Vieraugengespräch mit Yeliz stellte der Beau klar, wie es in ihm aussieht. "Mir bedeutet das was. Ab dem ersten Moment hier habe ich gestrahlt. Meine Augen waren direkt am Funkeln", erklärte er grinsend.

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember, jeden Donnerstag bei RTL+.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Make Love, Fake Love"

