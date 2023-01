"Make Love, Fake Love": Yeliz Koc wirft nächsten Boy raus!

Yeliz Koc (29) verabschiedet sich von dem nächsten Mann! Bei Make Love, Fake Love sucht die Influencerin aktuell nach ihrem Mr.Right. Doch sie muss sich in Acht nehmen: Denn unter den Jungs befinden sich auch einige, die eigentlich in einer festen Beziehung stecken. In der vergangenen Folge mussten Ermin und Chris ihre Koffer packen – und sie waren tatsächlich vergeben. Nun entschied sich Yeliz gegen einen weiteren Boy – lag sie bei ihm richtig?

Am Ende der neuen Folge hatte Moderatorin Janin Ullmann (41) noch eine bittersüße Überraschung parat: Yeliz musste sich gegen einen der Kandidaten entscheiden. Letztlich warf die Ex-Bachelor-Teilnehmerin Cem raus. Ist er denn Single oder vergeben? Tatsächlich kam hinter dem Automobilkaufmann seine Freundin Sabrina zum Vorschein. Darüber zeigten sich seine Mitstreiter jedoch mehr überrascht als Yeliz. "Cem ist immer präsent, aber es geht nicht weiter", erklärte die Kampf der Realitystars-Bekanntheit ihren Rauswurf.

Derweil scheinen einige Jungs ein wenig Torschlusspanik zu bekommen. Während Kandidaten wie Jannik Kontalis oder Max Bornmann schon mit Yeliz auf Tuchfühlung gehen durften, versuchen andere jetzt nachzulegen. Beispielsweise küsste Sidar Yeliz in einem Gespräch – doch damit schien diese überhaupt nicht gerechnet zu haben.

"Make Love, Fake Love" ab 29. Dezember jeden Donnerstag bei RTL+.

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Cem, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Sabrina, "Make Love, Fake Love"-Partnerin

Anzeige

RTL Yeliz Koc und Sidar Sahin bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de