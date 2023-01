Neue Liebe: Eric Sindermann denkt schon ans Zusammenziehen

Eric Sindermann (34) ist schon jetzt bereit für den nächsten Schritt! Nach seinem desaströsen Sommerhaus-Auftritt mit Katharina Hambuechen – inklusive Trennung – hat der Designer jetzt wieder eine neue Frau an seiner Seite. Schon beim ersten Date mit Josephine Lehmann war es um den Realitystar geschehen. Jetzt feilt er offenbar eifrig an der gemeinsamen Zukunft: Eric will schon bald mit Josi zusammenziehen, wie er Promiflash verriet!

Im Gespräch mit Promiflash schwärmte der 34-Jährige von seiner neuen Beziehung. Derzeit wohnt Josi allerdings noch in Erfurt. Wenn es nach Dr. Sindsen geht, soll sich das aber schon bald ändern. "Ich weiß, es klingt jetzt verrückt, da wir erst seit Sonntag fest zusammen sind. Aber ich hoffe, dass sie so schnell wie möglich zu mir nach Berlin zieht", betonte der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer.

Dass sich Eric seiner Sache mit Josi sicher ist, hat er auch schon im Tattoostudio bewiesen. Ihr zu Ehren hat er sich den Buchstaben J auf seinen Arm stechen lassen. "Ich bin auch einfach ein Typ, wenn ich das gerade so fühle, mache ich das einfach", hatte der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat seinen Instagram-Followern zu der Aktion erklärt.

Action Press / Wehnert, Matthias Josephine Lehmann und Eric Sindermann beim Mates Date Influencer Event auf der Berlin Fashion Week

Instagram / dr.sindsen Josi mit Eric Sindermann

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermanns Tattoo für seine Freundin Josi, 2023

