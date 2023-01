Schmerzensschrei: Jeremy Renners Notruf wurde veröffentlicht

Jeremy Renner (52) schrie vor Schmerz. Anfang des Jahres verletzte sich der Schauspieler beim Schneeräumen schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und befand sich zunächst auf der Intensivstation in einem kritischen Zustand. Kurze Zeit später meldete sich der 51-Jährige selbst mit einem Selfie aus der Klinik. Doch wie schlimm stand es um Jeremy? Jetzt wurde die Notrufaufnahme veröffentlicht, in der sein Nachbar um Hilfe bat.

Jeremys Nachbar rief den Notruf, nachdem der Hollywood-Star bei einem Sturm von einem Schneepflug schwer verletzt wurde. Dabei wurde der Brustkorb des The Avengers-Darstellers zerquetscht. In der Tonaufnahme, die TMZ vorliegt, ist Jeremy im Hintergrund zu hören, wie er verzweifelt schreit und stöhnt, während sein Nachbar erklärt, was passiert ist.

"Jemand ist von einer Schneeraupe überfahren worden, bitte beeilen Sie sich", sagte der Nachbar und versuchte dabei, Jeremy zu beruhigen. Jeremy habe einen flachen Atem und starke Schmerzen, sei jedoch bei Bewusstsein, fügte der Anrufer hinzu. Er sei jedoch kurz davor, ohnmächtig zu werden. Der Anruf dauerte insgesamt 15 Minuten.

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner nach seinem Unfall

Getty Images Jeremy Renner im Jahr 2017

