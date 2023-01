Sieben-Stunden-Session: Katie Price bekommt ein neues Tattoo

Dass die britische TV-Bekanntheit Katie Price (44) ein riesengroßer Fan von Tattoos ist, ist längst kein großes Geheimnis mehr: Immerhin zieren den Körper der Influencerin bereits zahlreiche Motive – darunter ist zum Beispiel auch ein riesengroßes Pferd auf dem Bauch der fünffachen Mutter. Doch ihre bisherigen Tintenkunstwerke reichen ihr offensichtlich noch nicht aus: Im Moment arbeitet Katie nämlich an einem neuen Tattoo – und dafür lag sie schon jetzt über sieben Stunde unter der Nadel!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Katie nun kurz nach ihrem langen Termin zu Wort. "Oh mein Gott, das war so gut heute – siebeneinhalb Stunden beim Tätowierer", resümierte die 44-Jährige und befeuerte die Vorfreude ihrer Fans: "Wartet nur ab und ihr werdet schon sehen." Für welches Motiv sie sich dieses Mal entschieden hat, verriet sie bislang aber noch nicht.

Auch der Tätowierer Jay Hutton gab nach der rund siebenstündigen Session ein Update zu Katies Körperkunst. "Der Beginn eines neuen großen Tattoo-Projekts mit Katie", schrieb er zu einem Foto, auf dem er mit der Maschine an Katies Wade zu Gange ist. Klingt also ganz danach, als wäre das Motiv nach dem mehrstündigen Termin noch nicht fertig...

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2023

Instagram / jayhuttontat2 Katie Price im Januar 2023

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

