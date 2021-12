Von wegen Krise! Seit über einem Jahr ist Katie Price (43) schon mit ihrem Partner Carl Woods liiert. Im Frühjahr dieses Jahres folgte dann die Verlobung der beiden. Der Autounfall, den die TV-Bekanntheit im September hatte, schien das Paar noch mehr zusammenzuschweißen. Am Mittwoch erschien die fünffache Mutter dann jedoch allein und ohne ihren Verlobungsring zu einem Gerichtstermin. Mutmaßungen über eine Krise entkräftete jedoch ihr neues Liebestattoo.

Das Handgelenk der 43-Jährigen ziert nun der Name ihres Verlobten. Die neue Körperbemalung bekam die Öffentlichkeit nun bei ihrem Gerichtstermin zu sehen. Der Reality-TV-Star ließ sich ein Armband um den rechten Unterarm tätowieren. In dieses wurde der Schriftzug "Carl" in Form eines Anhängers am Ende des "Schmuckstücks" integriert. Auch die Anfangsbuchstaben der Namen ihrer Kinder sind in das Tattoo mit eingearbeitet.

Carls Vorname ist nicht das erste Liebestattoo, das Katie sich seit dem Beginn ihrer Beziehung stechen ließ. Im Oktober des vergangenen Jahres wagte das Model den Schritt, sich das Gesicht ihres Liebsten auf ihrer Haut verewigen zu lassen. Auch ihr Verlobter ließ es sich nicht nehmen, sich das Antlitz seiner zukünftigen Frau tätowieren zu lassen.

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Partner Carl Woods

BOARDMAN / MEGA Katie Price vorm Amtsgericht in Crawley

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im März 2021

