"Unbegreiflich": Ex Michael über Lisa Marie Presleys Tod

Michael Lockwood spricht erstmals über den Verlust seiner Ex-Frau Lisa Marie Presley (✝54). Nach drei gescheiterten Ehen mit Danny Keough, Michael Jackson (✝50) und Nicolas Cage (59) heiratete die kürzlich Verstorbene 2006 ihren vierten und letzten Ehemann Michael. Zwei Jahre später bekamen die beiden ihre Zwillinge Finley (14) und Harper (14). Doch auch diesmal sollte es nicht die große Liebe werden – 2016 reichte das Paar die Scheidung ein. Jetzt äußerte sich Michael zum ersten Mal zum Tod seiner Ex.

"Wir sind alle erschüttert über das plötzliche Ableben von Lisa Marie Presley, der Mutter meiner beiden wunderschönen Zwillingstöchter Harper und Finley", erklärte der 61-Jährige am Mittwoch in einem Statement gegenüber People. "Nichts bereitet uns auf eine solch unerwartete Tragödie vor. Es ist unbegreiflich", ergänzte Michael.

So stehen seine Kinder für den Musiker an erster Stelle. "Das Wichtigste für mich in dieser Zeit ist es, mich um meine Töchter zu kümmern und dafür zu sorgen, dass sie sich immer sicher und geliebt fühlen", verdeutlichte Michael und fügte außerdem hinzu: "Beide haben einen unglaublichen Geist, und sie werden das Erbe unserer Familie für den Rest ihres Lebens weiterführen. Seit ihrer Geburt haben Harper und Finley mir tiefe Freude bereitet, und ich werde ihnen treu bleiben."

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und ihre Kinder im Februar 2021

Getty Images Lisa Marie Presley und Michael Lockwood im September 2011

Getty Images Michael Lockwood und Lisa Marie Presley im November 20012

