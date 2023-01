Was ist passiert? Salma Hayek ist kaum wiederzuerkennen

Was ist mit Salma Hayek (56) passiert? Die mexikanisch-US-amerikanische Schauspielerin begeistert ihre Fans immer wieder in atemberaubenden Roben auf den roten Teppichen dieser Welt. Kürzlich erschien die "Desperado"-Darstellerin in einem traumhaften Prinzessinnenkleid auf dem Red Carpet. Doch auf Instagram gibt es von der 56-Jährigen auch Fotos aus ihrem Alltag zu sehen. Mit einem Schnappschuss irritierte Salma ihre Fans jedoch: Sie ist kaum wiederzuerkennen!

Auf Instagram postete Salma ein Foto, auf dem sie in einem weißen Bademantel für die Kamera posiert. "Guten Morgen", schrieb die Produzentin zu dem Beitrag. Obwohl sie nur einen Bademantel trug, war Salma ansonsten topgestylt und wirkte um Jahre jünger. "Wer ist das? Du siehst aus wie 25", zeigte sich ein Follower irritiert. "Du siehst wunderschön aus. Aber bitte hör auf, dein Gesicht so zu tunen. Das gerät außer Kontrolle", meinte ein anderer.

Andere vermuteten jedoch, dass Salma bei dem Foto einfach nur jede Menge Foto-Beautyfilter verwendete. "Ich liebe diese Filter. Jeder sieht so geglättet und geliftet aus", witzelte jemand in der Kommentarspalte.

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Schauspielerin

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Schauspielerin

Getty Images Salma Hayek im Dezember 2022

