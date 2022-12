Wie Cinderella: Salma Hayek begeistert in traumhafter Robe!

Salma Hayek (56) sorgte für einen märchenhaften Moment! Die mexikanisch-amerikanische Filmdarstellerin ist seit vielen Jahren nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Zum einem aufgrund ihrer schauspielerischen Leistungen in Filmen wie "Frida" – doch die Beauty gilt auch als Sexsymbol. Besonders auf dem roten Teppich weiß sich Salma gekonnt in Szene zu sehen. Das stellte sie wieder unter Beweis – auf einer Premiere ging sie glatt als Prinzessin durch!

Am Dienstag feierte der Film "Puss in Boots: The Last Wish" in New York seine Premiere. Auch Salma war mit von der Partie und präsentierte sich im Blitzlichtgewitter der Paparazzi in einem traumhaften Kleid. Die 56-Jährige bezauberte einer himmelblauen Robe, die sich aus einem Tüllrock sowie einem funkelnden Top zusammensetzte. Mit einem tiefen Ausschnitt setzte sie ihr Dekolleté toll in Szene. Ihr sanft gewelltes Haar sowie ein passender Ring rundeten ihren Prinzessinnen-Look ab.

Im nächsten Jahr wird Salma im Übrigen auf der Kinoleinwand das Tanzbein schwingen und den Zuschauern ordentlich einheizen. Die Schauspielerin stößt nämlich neben Channing Tatum (42) zum Cast von "Magic Mike's Last Dance" dazu. Der Trailer teaserte bereits einige heißen Szenen zwischen der Beauty und dem Hottie an.

Anzeige

Getty Images Salma Hayek im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Salma Hayek im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Channing Tatum bei der Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de