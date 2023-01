"Widerstandsfähig": Co-Star Hugh Dillon über Jeremy Renner

Wird Jeremy Renner (52) wieder ganz der Alte? Nach einem Schneesturm war der Schauspieler am Neujahrstag unter einen Schneepflug geraten und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden – dort lag er sogar auf der Intensivstation. Erst vor einigen Tagen wurde der Marvel-Star aus der Klinik entlassen. Nun meldet sich sein Kollege Hugh Dillon und behauptet zu wissen, dass Jeremy wieder fit wird!

Hugh Dillon spielt an der Seite des 52-Jährigen in der Serie "Mayor of Kingstown". Der Kanadier beschrieb seinen Kollegen gegenüber Extra als "widerstandsfähig". "Es gibt eine Unaufhaltsamkeit, die ihn auszeichnet", erklärte er außerdem. Hugh teilte auch mit, dass er glaube, dass der Avengers-Star seine Verletzungen durchstehen wird und hofft, dass er für eine dritte Staffel der Show zurückkehren kann.

Via Instagram hatte der Mission: Impossible-Darsteller bekannt gegeben, dass er wieder in seinen eigenen vier Wänden sei. Jeremy hatte seine Community aus den US-Städten Reno und Tahoe außerdem gewarnt, vorsichtig zu sein, denn die Straßen seien total verschneit.

