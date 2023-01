Wollte er Gina-Lisa etwa zurück? Marc Terenzi äußert sich

Marc Terenzi (44) bezieht Stellung zu Gina-Lisa Lohfinks (36) Behauptungen! 2009 waren die beiden TV-Bekanntheiten kurzzeitig ein Paar. Eigentlich ist das längst Geschichte – doch zuletzt behauptete die TV-Bekanntheit, dass Marc immer wieder versucht hatte, sie zurückzugewinnen! Das sei für das Model jedoch völlig ausgeschlossen gewesen. Dabei ist der Sänger doch eigentlich mit Verena Kerth (41) überglücklich... Jetzt äußerte sich Marc zu seinen Avancen Gina-Lisa gegenüber.

"Ich bin nicht der beste Mensch gewesen damals. Ich habe nicht das Liebe-Gefühl gehabt wie sie", erklärte er RTL. Dennoch verstünden die beiden sich sehr gut: "Sie hat nichts falsch gemacht, sie war super. Sie ist jemand, sie würde alles für jemanden tun", schwärmte Marc von der Ex-GNTM-Kandidatin. Das Kapitel sei aber längst abgeschlossen, seine Avancen seien "100 Jahre her": "Ich liebe sie als eine Schwester. Sie ist ein mega, mega Mädel, es war nur die falsche Zeit damals."

Doch wieso hatte der einstige Boyband-Star damals überhaupt Interesse daran gehabt, wieder mit seiner Ex zusammenzukommen? "Dating ist für mich der Horror. Du weißt nicht, warum die Leute dich kennenlernen möchten. Du kannst nicht normal in einen Klub gehen und auftreten. Jeder kennt mich in Deutschland", erklärte Marc. Deswegen habe er sich damals die alte Vertrautheit mit Gina-Lisa zurückgewünscht.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im September 2022

Getty Images Marc Terenzi und Gina-Lisa Lohfink im Juni 2009

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im November 2022 in München

