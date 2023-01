Wow! Josh Duhamel und seine Audra strahlen auf Filmpremiere

Josh Duhamel (50) und Audra Mari sind modisch auf einer Wellenlänge! Die Beziehung zu der 21 Jahre jüngeren Beauty machte der Schauspieler 2020 öffentlich, nachdem er sich ein Jahr zuvor von seiner Ex Fergie (47) getrennt hatte. Nach der spontanen Verlobung im Januar vergangenen Jahres gaben sich die beiden Turteltauben dann acht Monate später das Jawort. Im selben Monat feierten sie ihren ersten Auftritt als Ehepaar auf dem roten Teppich. Jetzt begeisterten Josh und Audra mit einem weiteren Pärchen-Auftritt!

Anlässlich der Premiere seines neusten Films "Shotgun Wedding" posierten der 50-Jährige und seine Liebste auf dem Red Carpet: Sein Modebewusstsein bewies Josh mit einem schwarzen Anzug, den er mit einem grauen Hemd und einer Krawatte kombinierte. Seine Frau betonte mit einem figurbetonten schwarzen Kleid mit silbernen Schulterpartien und einer Mini-Schleppe ihre Hammer-Figur. Um ihr Outfit abzurunden, wählte Audra zudem schwarze High Heels.

Auch Joshs Co-Star Jennifer Lopez (53) wählte für die Premiere der romantischen Action-Komödie ein atemberaubendes Outfit: Die 53-Jährige posierte in einem hautfarbenen Bodysuit, der mit einem langen, mit Glitzersteinen besetzten Kleid kombiniert wurde, für die Fotografen. Den glamourösen Look rundete die "On The Floor"-Sängerin mit silberfarbenen Ohrringen, dezentem Make-up und einer Hochsteckfrisur ab.

Getty Images Josh Duhamel und Audra Mari im September 2022

Getty Images Josh Duhamel und Audra Mari im Januar 2023

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

