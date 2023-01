"Alte Freunde": Ronaldo widmet Lionel Messi Post nach Duell

Cristiano Ronaldo (37) wird nach seinem vermutlich letzten Spiel gegen Lionel Messi (35) emotional. Am Donnerstagabend stand das letzte Zusammentreffen der beiden Superstars an. Paris Saint-Germain rund um Lionel traf auf eine Auswahl aus Saudi-Arabien. Die beiden Top-Stürmer konnten während des Matches sogar selber einige Tore verwandeln. Am Ende gewannen die Gäste aus Paris allerdings mit 4:5. Das Wiedersehen mit Lionel scheint Cristiano trotzdem sehr gefreut zu haben.

Auf Instagram teilte der portugiesische Superstar einige Impressionen von seinem ersten Spiel in Saudi-Arabien – unter anderem, wie er mit Lionel Arm in Arm läuft. "Ich bin so froh, wieder auf dem Platz zu stehen und ein Tor zu schießen! Und schön, einige alte Freunde zu sehen!", schreibt Cristiano dazu. Ob er damit seinen ewigen Rivalen meint?

Aber Lionel ist nicht der einzige alte Bekannte, auf den der Portugiese bei dem Testspiel traf. Auch mit Sergio Ramos (36) hat Cristiano eine gemeinsame Vergangenheit. Zusammen mit dem Topverteidiger spielte er viele Jahre lang beim spanischen Rekordmeister Real Madrid. Während ihrer Zeit bei den Königlichen gewannen die beiden Fußballstars unzählige Wettbewerbe – unter anderem mehrfach die Champions League.

Getty Images Cristiano Ronaldo bei seinem ersten Spiel in Saudi-Arabien

Getty Images Lionel Messi, Fußballstar

Getty Images Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos, Januar 2023

