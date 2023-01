Tore-Gala: So endet letztes Duell zwischen Messi und Ronaldo

Das Duell der Giganten ist vorbei. Gestern stand das letzte Spiel zwischen Lionel Messi (35) und Cristiano Ronaldo (37) an. Die Tickets dafür waren heiß begehrt. Der saudische Immobilien-Magnat Mushref al-Ghamdi ersteigerte ein VIP-Ticket für ganze 2,5 Millionen Euro. Damit hatte er unter anderem Zutritt zu den Umkleidekabinen und durfte Fotos mit den Profis machen. Aber auch alle anderen Fans wurden während des Matches gut unterhalten.

Bei dem Testspiel traf Paris Saint-Germain auf eine Auswahl aus Saudi-Arabien. Der Argentinier brachte PSG direkt in der dritten Minute in Führung. Aber Cristiano konnte mit einem verwandelten Elfmeter in der 34. Minute ausgleichen. Kurz vor der Pause traf der Portugiese erneut mit dem Runden ins Eckige. Es folgten noch einige Treffer auf beiden Seiten, bevor die Partie am Ende 5:4 für die Gäste aus Frankreich endete.

Für den 37-Jährigen war es das erste Spiel seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien. Für seinen neuen Verein Al-Nassr wird der Weltfußballer voraussichtlich am kommenden Sonntag gegen Al-Ettifaq auflaufen.

Getty Images Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, Januar 2023

Getty Images Lionel Messi, Januar 2023

Getty Images Cristiano Ronaldo bei seinem ersten Spiel in Saudi-Arabien

