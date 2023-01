Dani Katzenberger reagiert auf Dschungel-Lucas' Sex-Entzug

Fühlt sich Daniela Katzenberger (36) genauso wie ihr Mann Lucas Cordalis (55)? Der Sänger plauderte im Dschungelcamp aus, dass ihm der Sex mit seiner Frau fehle. Schließlich musste er inzwischen schon mehrere Wochen darauf verzichten: Er war bereits Anfang Januar ohne das TV-Sternchen nach Australien gereist. Doch sehnt sich auch Dani inzwischen wieder nach Bettsport? Im Netz lieferte die Kultblondine eine Antwort!

In ihrer Instagram-Story teilte die 36-Jährige ein Spiegelselfie von sich, auf dem zu sehen ist, wie sie mehrere vollgestopfte Tüten trägt. In der Bildunterschrift scherzte sie in Bezug auf Lucas' Sexdrang: "Was haben Lucas und ich gerade gemeinsam? Dicke Beutel." Den Spruch habe sich Dani einfach nicht verkneifen können: "Der war für die Möchtegern-Kloster-Meute."

Dani dürfte Lucas' Sehnsucht nach körperlicher Zuneigung aber auch ein wenig provoziert haben. Zumindest machte sie ihm vor Abflug ein reizendes Geschenk und legte einen schwarzen BH in seinen Koffer. "Ich denke, sie macht das, um ihr Revier zu markieren", vermutete der Sohn von Costa Cordalis (✝75) im Bild-Interview. Dabei gebe es überhaupt keinen Grund zur Sorge: "Ich bin ja ein liebender Familienvater, wie man weiß – und es wird keine Probleme geben."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Januar 2023

RTL Lucas Cordalis im Dschungelcamp

Instagram / lucascordalis Sänger Lucas Cordalis und seine Ehefrau Daniela Katzenberger

