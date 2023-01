Deshalb ist Dani nicht Lucas Cordalis' Dschungel-Begleitung

Warum unterstützt Daniela Katzenberger (36) ihren Mann nicht vor Ort in Australien? Am 13. Januar wird Lucas Cordalis (55) ins Dschungelcamp einziehen. Der Musiker ist sogar schon vor Ort und hat auch wie üblich eine Person seiner Wahl mitbringen dürfen, die im Versace-Hotel auf ihn wartet, während er im australischen Busch kämpft – und Lucas wählte seinen Schwiegervater Peter Klein. Gegenüber Promiflash klärte Iris Klein (55) nun auf, warum ihn nicht seine Gattin Dani begleitet.

Im Gespräch mit Promiflash erklärte Lucas' Schwiegermutter: "Natürlich hätte Daniela gerne ihren Mann unterstützt, aber Sophia muss in die Schule und wir drehen zeitgleich auf Mallorca die eigene Sendung weiter in dieser Zeit." Somit sei die Wahl auf Iris' Mann gefallen, der dem baldigen Dschungelcamper eine Stütze sein wird: "Peter unterstützt Lucas sehr, da die beiden emotional verbunden sind und das gleiche Denken haben. Darum kann Peter immer am besten erklären, was gerade in Lucas vorgeht."

Während die Männer in Australien sind, haben Iris und Dani eine WG gegründet. "Ich selbst schlafe im Bett meines Schwiegersohnes und bin für beide Mädels da", versicherte die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin. Sie alle drücken Lucas die Daumen, dass er die Krone holen wird, wie einst auch sein Vater Costa Cordalis (✝75) und seine Schwägerin Jennifer Frankhauser (30).

Anzeige

Instagram / lucascordalis Peter Klein und Lucas Cordalis in Australien, 2023

Anzeige

Krick, Jens / ActionPress Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger und ihrer Tochter Sophia

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Iris Klein und Sophia Cordalis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de