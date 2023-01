Jan Köppen als Dschungelcamp-Moderator: Das denken die Stars

Wie schlägt sich Jan Köppen (39) als neuer Moderator des Dschungelcamps? Vergangene Woche startete das beliebte Reality-TV-Format in die 16. Staffel – und das mit einer Veränderung. Anstelle von Daniel Hartwich (44) moderiert seit diesem Jahr Jan Köppen die Show an der Seite von Sonja Zietlow (54). Im Netz zeigten sich die Fans des Dschungelcamps gespaltener Meinung. Doch was halten eigentlich die Stars von Jan als neuem Moderator der TV-Show?

Im Rahmen der Berlin Fashion Week verriet unter anderem Marcel Remus (36) Promiflash, ob der 39-Jährige sie bisher überzeugen konnte. "Das sind natürlich große Fußstapfen, denn ich bin ein großer Fan von Daniel Hartwich, der das extrem gut macht – sehr souverän, sehr locker", zeigte sich der Immobilienmakler kritisch. Doch bisher habe der gebürtige Gießener seine Sache gut gemacht. "Vielleicht ein bisschen auswendig gelernt, wie er das vorgetragen hat. Ich fand an sich die ganzen Witze jetzt auch nicht so megalustig. Aber an sich eigentlich ganz souverän gemeistert für das erste Mal", urteilte der 36-Jährige.

Und auch Jack Strify (34) findet, dass der einstige VIVA-Moderator bisher einen guten Job macht. "[Er schlägt sich] bis jetzt ganz gut. Ich glaube, er muss selbst noch ein bisschen in die Rolle reinfinden, aber man soll ja jedem auch [...] ein bisschen Raum zum Wachsen geben", äußerte der Musiker. Der 34-Jährige sei sich jedoch sicher, dass Jan noch gut in seine neue Rolle hineinwachsen wird. "Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen", stellte er klar.

AEDT Marcel Remus, Immobilienmakler

RTL / Stefan Thoyah Dschungel-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

Bieber, Tamara Jack Strify, Musiker

