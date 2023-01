"Let's Dance"-Debatte: Ekat ist dabei und kriegt Support!

Jetzt steht es wohl fest! Seitdem bekannt ist, dass die Let's Dance-Profitänzerin Ekaterina Leonova (35) wieder vergeben ist, kamen viele Gerüchte rund um ihre diesjährige Teilnahme auf. Sie soll mit dem Unternehmer Hasan Kivran liiert sein, der angeblich ziemlich eifersüchtig ist. So wurden Stimmen laut, dass die Russin deshalb nicht an dem Format teilnehmen könne. Jetzt heißt es aber: Ekat ist dabei – und das nicht alleine...

Wie Bild erfahren haben soll, kehrt die Beauty, die schon mehrmals den Sieg mit nach Hause nehmen konnte, zu der Tanzshow zurück. Ekat wird also anscheinend mit einem der diesjährigen Promis um den Titel "Dancing Star" kämpfen. Tatsächlich soll aber auch ihre Cousine Maria am Start sein! Schon öfter zeigten sich die beiden Ladys gemeinsam auf Social Media. Sie scheinen ein eingespieltes Team zu sein – in der Sendung wären sie jedoch Konkurrentinnen.

Der Sender bestätigte bisher aber noch nicht, ob Ekat wirklich dabei sein wird. Laut Medienberichten dürfe die Brünette sowieso nur teilnehmen, wenn sie mit einem Kumpel ihres angeblichen Freundes tanzt – der Sternekoch Ali Güngörmüş und Hasan sollen sich schon lange kennen.

Getty Images Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Teilnehmer

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Getty Images Ekat Leonova beim RTL Telethon 2021

