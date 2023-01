Offiziell? Pete Davidson und Chase knutschend unterwegs

Bestätigen Pete Davidson (29) und Chase Sui Wonders (26) endlich ihre Beziehung? Nach seiner Laison mit dem Model Emily Ratajkowski (31), bandelte der Saturday Night Live-Star mit der Schauspielerin an. Immer wieder wurde das Duo bei romantischen Dates gesehen – bestätigte Beziehungs-News blieben bis dahin aber aus. Wollen Pete und Chase ihre Liebe zueinander jetzt offiziell machen? Die neusten Bilder lassen das zumindest vermuten!

Auf dem neusten Video, das TMZ vorliegt, ist deutlich zu sehen, dass die beiden nicht mehr die Finger voneinander lassen können: Bei einem Date in den Universal Studios in Hollywood wurden die beiden knutschend auf einer Rolltreppe entdeckt. Dennoch schien vor allem Pete zu versuchen, ihren Ausflug unauffällig zu halten: Der 29-Jährige trug einen Kapuzenpullover, ein Cap und eine Sonnenbrille.

Erst wenige Tage zuvor sah man Pete und die 26-Jährige in New York: Gemeinsam stiegen die beiden in einen schwarzen Geländewagen, er in einer unauffälligen Seitenstraße geparkt zu sein schien. Für das vermeintliche Date trug Chase eine Hose mit Schlangenmuster und schwarze Stiefel, während sich Pete für einen lockeren Mantel und eine Jeans entschied.

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Chase Sui Wonders, Schauspielerin

Getty Images Pete Davidson im Januar 2019 in Utah

